Слуцкий прокомментировал конфликт с футболистом "Витесса"
Наставник "Витесса" Леонид Слуцкий высказался о конфликте с футболистом команды Ришедли Базуром.
"Главное в том, ослабнет ли команда, или напротив сплотится после этого конфликта. Однако могу сказать, что отсутствие Базура будет сложно компенсировать.
Напомним, что ранее во время тренировки Базур оскорбил Слуцкого, за что был отстранен от занятий.
После 10 туров "Витесс" идет в чемпионате на третьем месте, отставая от лидирующего "Аякса" на 3 очка.
Читайте также: "Витесс" отстранил от тренировок игрока, оскорбившего Слуцкого. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23