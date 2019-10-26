"Спартак" нацелился на форварда "Айнтрахта"

Форвард "Айнтрахта" Гонсалу Пасиенсия попал в сферу интересов "Спартака".

Сообщается, что "красно-белые" попытаются заполучить 25-летнего португальца в январе. "Спартак" готов заплатить за футболиста 11 миллионов евро, однако немецкий клуб требует не менее 15 миллионов.

Пасиенсия выступает за "Айнтрахт" с 2018 года. В этом сезоне он провел 18 игр, в которых забил 8 голов и отдал два ассиста.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2022 года.

Читайте также: Тедеско назвал цель "Спартака" в нынешнем сезоне. | http://soccernews.ru