"Ювентус" готов перебить предложение "Реала" по Мбаппе
"Ювентус" готов побороться за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.
Как сообщает Football Italia, руководство "старой синьоры" готовится увеличить трансферный бюджет клуба на 300 миллионов евро, чтобы подписывать топ-футболистов.
После покупки Криштиану Роналду, "Ювентус" теперь нацелен на Мбаппе, за трансфер которого придется выложить 380 миллионов евро.
Напомним, что в услугах француза также заинтересован "Реал".
Читайте также: "Реал" определился с бюджетом на трансфер Мбаппе. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|8
|22
|2
|Интер Милан
|8
|21
|3
|Аталанта
|8
|17
|4
|Наполи
|8
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|5
|Кальяри
|8
|14
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|Рома
|8
|13
|7
|Лацио
|8
|12
|8
|Парма
|8
|12
|9
|Фиорентина
|8
|12
|10
|Торино
|8
|10
|11
|Удинезе
|8
|10
|12
|Милан
|8
|10
|13
|Сассуоло
|8
|9
|14
|Болонья
|8
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|Хеллас Верона
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|Брешия
|7
|7
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|Лечче
|8
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|СПАЛ
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|19
|Дженоа
|8
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|Сампдория
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