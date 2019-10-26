"Ювентус" готов перебить предложение "Реала" по Мбаппе

"Ювентус" готов побороться за форварда ПСЖ Килиана Мбаппе.

Как сообщает Football Italia, руководство "старой синьоры" готовится увеличить трансферный бюджет клуба на 300 миллионов евро, чтобы подписывать топ-футболистов.

После покупки Криштиану Роналду, "Ювентус" теперь нацелен на Мбаппе, за трансфер которого придется выложить 380 миллионов евро.

Напомним, что в услугах француза также заинтересован "Реал".

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