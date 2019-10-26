Варга: "С Гончаренко "Ливерпуль" играл бы также хорошо, как и при Клоппе"

1 Теги цска москвавиктор гончаренко

Варга: "С Гончаренко "Ливерпуль" играл бы также хорошо, как и при Клоппе"

Известный агент Шандор Варга высоко отозвался о наставнике ЦСКА Викторе Гончаренко.

"ЦСКА полностью превзошел "Ференцварош" по созданным моментам (8:1), однако "армейцам" не удалось их реализовать, а соперник своим одним воспользовался. Однако вины тренера здесь нет, он провел необходимые замены и постоянно давал подсказки.

По моему мнению, Гончаренко - лучший тренер современности. С ним "Ливерпуль" играл бы также хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это понимает. В поражении могут обвинить тренера, однако я буду защищать Гончаренко", - заявил Варга.

После 13 туров ЦСКА идет в РПЛ на пятом месте. В Лиге Европы "армейцы" проиграли во всех трех играх.

Читайте также: Гончаренко сделал заявление после поражения ЦСКА от "Ференцвароша" в Лиге Европы. | http://soccernews.ru
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