Арбитр удалил трех футболистов в матче молодежных команд между "Ахматом" и "Арсеналом"
В ходе игры между молодежными командами "Ахмата" и тульского "Арсенала" произошла драка.
Драку футболистов спровоцировал фол футболиста "Арсенала" на 38-й минуте встречи. Арбитр показал красные карточки игрокам "Ахмата" Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову. Также был удален Никита Мельников из "Арсенала".
После инцидента в адрес арбитра были слышны выкрики, осуждавшие его работу.
Отметим, что после первого тайма тульский клуб ведет со счетом 2:1.
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