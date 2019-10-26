Арбитр удалил трех футболистов в матче молодежных команд между "Ахматом" и "Арсеналом"

В ходе игры между молодежными командами "Ахмата" и тульского "Арсенала" произошла драка.

Драку футболистов спровоцировал фол футболиста "Арсенала" на 38-й минуте встречи. Арбитр показал красные карточки игрокам "Ахмата" Таймазу Хизриеву и Мурсалину Денилханову. Также был удален Никита Мельников из "Арсенала".

После инцидента в адрес арбитра были слышны выкрики, осуждавшие его работу.

Отметим, что после первого тайма тульский клуб ведет со счетом 2:1.

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