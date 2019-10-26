Тальяфико: "Месси не звал меня в "Барселону", а вот я звал его в "Аякс"

Защитник "Аякса" Николас Тальяфико сказал, что Лионель Месси никогда не предлагал ему перейти в "Барселону".

"Месси не звал меня в "Барселону", а вот я звал его в "Аякс". Он лидер команды, поэтому его мнение важно в клубе. Однако это не означает, что клуб приобретает футболистов, которых хочет Месси. Вероятно, руководство просто интересуется его мнением о потенциальных новичках", - приводит слова Тальяфико De Telegraaf.

Отметим, что оба футболиста являются партнерами по сборной Аргентины. Ранее ходили слухи, что "Барса" хочет приобрести Тальяфико, однако не собирается платить за него более 20 миллионов евро.

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