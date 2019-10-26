Баринов мечтает об АПЛ

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Баринов мечтает об АПЛ

Хавбек "Локомотива" Дмитрий Баринов заявил, что хочет в будущем перебраться в АПЛ.

"Уотфорд" и "Брайтон"? Почему бы и нет. В Англии совершенно иной уровень. Там игра отличается интенсивностью и скоростью - там можно получить важный опыт.

Есть ли смысл переходить в небольшой клуб? Есть. Например, Ярмоленко, выступающий за "Вест Хэм". "Молотобойцы" небольшой клуб, однако они всегда доставляют проблем топ-клубам", - приводит слова Баринова сайт клуба.

В текущем сезоне Баринов провел 16 матчей, в которых забил два гола.

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