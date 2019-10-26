"Спартак" интересуется Жабой

Хавбек ПАОК Лео Жаба может вновь вернуться в Россию.

Как сообщает Sport24.gr, в трансфере 21-летнего бразильца заинтересован "Спартак". Стоимость сделки оценивается в 12 миллионов евро.

Напомним, что в сезоне 2017/18 Жаба защищал цвета "Ахмата". Его контракт с греческим клубом рассчитан до 2023 года.

В этом сезоне Жаба принял участие в 9 матчах во всех турнирах.

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