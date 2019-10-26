"Локомотив" продемонстрировал, что происходило за кадром матча с "Ювентусом"

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"Локомотив" продемонстрировал, что происходило за кадром матча с "Ювентусом"

Пресс-служба "Локомотива" опубликовала видео, в котором показано, что происходило за кадром игры Лиги Чемпионов против "Ювентуса" (1:2).

На видео показаны предматчевая пресс-конференция, разминка команды, эмоции фанатов и футболистов, а также самые яркие моменты встречи.

После трех туров "железнодорожники" занимают в группе третье место, гарантирующее выход в плей-офф Лиги Европы.

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