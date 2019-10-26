Президент "Брешии" оценил игрока команды в 300 миллионов евро

Президент "Брешии" Массимо Челлино считает, что хавбек команды Сандро Тонали стоит 300 миллионов евро.

"Все должны признать его талант. Он очень любит футбол и остальным не интересуется. Недавно его агент говорил мне, что стоимость Тонали оценивается в 50 миллионов евро. Я ответил, что я оцениваю его в 300 миллионов евро. Это означает, что я не желаю с ним расставаться.

Каким клубам он интересен? Всем итальянским топ-клубам, а также "Атлетико", "Манчестер Сити" и ПСЖ", - цитирует Челлино Football Italia.

В текущем сезоне 19-летний Тонали, которого прозвали "новым Пирло", провел 8 игр и отдал две голевые передачи.

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