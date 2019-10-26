"Саутгемптон" задумался над увольнением тренера после погрома от "Лестера"

Наставник "Саутгемптона" Ральф Хазенхюттль близок к увольнению.

Как сообщает Daily Mail, боссы клуба готовы отправить австрийца в отставку после поражения от "Лестера" со счетом 0:9.

Хазенхюттль тренирует "Саутгемптон" с декабря 2018 года. В этом сезоне после 9 туров "святые" идут в АПЛ на 18-й позиции.

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