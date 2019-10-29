У "Барселоны" появился серьезный конкурент в борьбе за Лаутаро Мартинеса

"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Как сообщает Football Espana, "красные дьяволы" готовы составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за 22-летнего аргентинца.

"Интер" не горит желанием расставаться с талантливым футболистом, поэтому клуб готовит для него новое улучшенное соглашение.

Действующий контракт Мартинеса с клубом рассчитан до 2023 года. В этом сезоне Мартинес провел 12 игр, в которых отметился шестью голами.

Читайте также: "Барселона" и "Интер" могут провернуть суперобмен с участием четырех футболистов. | http://soccernews.ru