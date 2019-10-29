У "Барселоны" появился серьезный конкурент в борьбе за Лаутаро Мартинеса
"Манчестер Юнайтед" вступает в борьбу за форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.
Как сообщает Football Espana, "красные дьяволы" готовы составить конкуренцию "Барселоне" в борьбе за 22-летнего аргентинца.
"Интер" не горит желанием расставаться с талантливым футболистом, поэтому клуб готовит для него новое улучшенное соглашение.
Действующий контракт Мартинеса с клубом рассчитан до 2023 года. В этом сезоне Мартинес провел 12 игр, в которых отметился шестью голами.
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|Арсенал Лондон
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|Манчестер Юнайтед
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|9
|Борнмут
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|Вест Хэм Юнайтед
|10
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|Тоттенхэм
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|Вулверхэмптон
|10
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|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|10
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|Астон Вилла
|10
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|Эвертон
|10
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Саутгемптон
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|8
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|Норвич Сити
|10
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|10
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