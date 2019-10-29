Гогуа пропустит ближайший матч ЦСКА

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Гогуа пропустит ближайший матч ЦСКА

Защитник ЦСКА Седрик Гогуа не поможет команде в игре 1/8 финала Кубка России против "Уфы".

Сообщается, что 25-летний ивуариец испытывает дискомфорт в области задней поверхности бедра. Ранее игрок уже пропустил три матча "армейцев".

В текущем сезоне Гогуа провел за ЦСКА четыре игры и забил один гол.

Кубковый матч с "Уфой" пройдет 30 октября в 19:00 (мск).

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