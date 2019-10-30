"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги
Представляем вашему результаты матчей 1/16 финала Кубка французской лиги.
"Ним" - "Ланс" 3:0
Голы: Сене (аг), 24 - 1:0, Сен-Лус, 39 - 2:0, Стояновски (пен), 87 - 3:0
"Бордо" - "Дижон" 2:0
Голы: Маджа, 8 - 1:0, де Превиль, 90 - 2:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|11
|27
|2
|Нант
|11
|19
|3
|Лилль
|11
|18
|4
|Реймс
|11
|18
|5
|Брест
|11
|17
|6
|Анжер
|11
|17
|7
|Марсель
|11
|16
|8
|Ренн
|11
|15
|9
|Монпелье
|11
|15
|10
|Бордо
|11
|15
|11
|Монако
|11
|15
|12
|Сент-Этьен
|11
|15
|13
|Лион
|11
|13
|14
|Амьен
|11
|13
|15
|Ницца
|11
|13
|16
|Страсбур
|11
|12
|17
|Тулуза
|11
|12
|18
|Ним
|11
|11
|19
|Метц
|11
|11
|20
|Дижон
|11
|9