"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги

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"Бордо" и "Ним" добыли победы в матчах Кубка французской лиги

Представляем вашему результаты матчей 1/16 финала Кубка французской лиги.

"Ним" - "Ланс" 3:0

Голы: Сене (аг), 24 - 1:0, Сен-Лус, 39 - 2:0, Стояновски (пен), 87 - 3:0


"Бордо" - "Дижон" 2:0

Голы: Маджа, 8 - 1:0, де Превиль, 90 - 2:0

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