Президент "Баварии": "Команда проводит плохие матчи, не тренер"

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Президент "Баварии": "Команда проводит плохие матчи, не тренер"

Президент "Баварии" Ули Хенесс высказался о критике в адрес наставника команды Нико Ковача.

Отметим, что Ковача снова начали критиковать из-за плохой игры команды в матче 1/16 финала Кубка Германии против "Бохума" (2:1).

"Мы не должны ругаться. В Кубке стояла задача выйти в 1/8 финала, а остальное не важно. Сейчас главное побеждать, а качественный футбол придет со временем.

Критические высказывания Нойера о характере команды? Это хорошо, когда капитан открыто об этом говорит. Мы не должны во всем винить тренера. Команда проводит плохие матчи, не тренер", - приводит слова Хенесса AZ.

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