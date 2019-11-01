Коутиньо вместе с супругой крестился в собстенной ванне
Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо вместе с супругой Айне прошли обряд крещения.
По сведениям The Sun, процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.
"Огромное спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Эти два дня были особенными для нас. Будем жить по-новому", - написал Коутиньо в инстаграме.
Напомним, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, а права на футболиста принадлежат "Барселоне".
За "Баварию" бразилец сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голами и 4 ассистами.
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|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|9
|19
|2
|Бавария Мюнхен
|9
|18
|3
|Фрайбург
|9
|17
|4
|Вольфсбург
|9
|17
|5
|Боруссия Дортмунд
|9
|16
|6
|РБ Лейпциг
|9
|15
|7
|Шальке
|9
|15
|8
|Байер Леверкузен
|9
|15
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|9
|14
|10
|Хоффенхайм
|9
|14
|11
|Герта
|9
|11
|12
|Вердер Бремен
|9
|10
|13
|Майнц 05
|9
|9
|14
|Фортуна Дюссельдорф
|9
|7
|15
|Унион Берлин
|9
|7
|16
|Кельн
|9
|7
|17
|Аугсбург
|9
|7
|18
|Падерборн
|9
|4