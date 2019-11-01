Коутиньо вместе с супругой крестился в собстенной ванне

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Коутиньо вместе с супругой крестился в собстенной ванне

Хавбек "Баварии" Филиппе Коутиньо вместе с супругой Айне прошли обряд крещения.

По сведениям The Sun, процедура проходила дома в ванне бразильца. Крестил супругов пастор Тиаго Брюне и его жена Жанин.

"Огромное спасибо пастору Тиаго Брюне и его жене Жанин. Эти два дня были особенными для нас. Будем жить по-новому", - написал Коутиньо в инстаграме.

Напомним, что Коутиньо выступает за "Баварию" на правах аренды, а права на футболиста принадлежат "Барселоне".

За "Баварию" бразилец сыграл 12 матчей, в которых отметился двумя голами и 4 ассистами.

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