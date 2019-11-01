"Барселона" назвала заявку на матч с "Леванте"

Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на игру Примеры с "Леванте".

Отметим, что игру пропустят Усман Дембеле и травмированный Самюэль Умтити.

Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.

Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Хуниор Фирпо.

Полузащитники: Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Артур, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль

Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.

Матч между "Леванте" и "Барселоной" состоится 2 ноября в 18:00 (мск).

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