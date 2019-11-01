"Барселона" назвала заявку на матч с "Леванте"
Тренерский штаб "Барселоны" определился с заявкой на игру Примеры с "Леванте".
Отметим, что игру пропустят Усман Дембеле и травмированный Самюэль Умтити.
Вратари: Марк-Андре тер Штеген, Нето.
Защитники: Нелсон Семеду, Жерар Пике, Жан-Клер Тодибо, Клеман Лангле, Жорди Альба, Хуниор Фирпо.
Полузащитники: Иван Ракитич, Серхи Бускетс, Артур, Серхи Роберто, Френки де Йонг, Артуро Видаль
Нападающие: Луис Суарес, Лионель Месси, Антуан Гризманн, Карлес Перес, Ансу Фати.
Матч между "Леванте" и "Барселоной" состоится 2 ноября в 18:00 (мск).
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|М
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|4
|Атлетико Мадрид
|11
|20
|5
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|11
|20
|6
|Реал Сосьедад
|11
|19
|7
|Вильярреал
|11
|17
|8
|Атлетик Бильбао
|11
|16
|9
|Осасуна
|11
|15
|10
|Леванте
|11
|14
|11
|Валенсия
|11
|14
|12
|Реал Вальядолид
|11
|14
|13
|Хетафе
|10
|13
|14
|Эйбар
|11
|12
|15
|Алавес
|11
|12
|16
|Бетис
|11
|12
|17
|Мальорка
|11
|11
|18
|Сельта Виго
|11
|9
|19
|Эспаньол
|11
|8
|20
|Леганес
|11
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