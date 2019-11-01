"Зенит" готовит предложение по братьям Миранчукам

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"Зенит" готовит предложение по братьям Миранчукам

"Зенит" хочет приобрести хавбеков "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков.

Сообщается, что питерский клуб готов в зимнее трансферное окно предложить за игроков 33 миллиона евро. Отмечается, что братья Миранчуки по окончании сезона хотят перебраться в один из европейских чемпионатов.

Напомним, что "Зенит" хотел приобрести братьев минувшим летом, однако клубам не удалось согласовать стоимость сделки.

В текущем сезоне Алексей провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал один ассист. На счету Антона два забитых мяча и одна голевая передача в 9 играх.

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