"Зенит" готовит предложение по братьям Миранчукам
"Зенит" хочет приобрести хавбеков "Локомотива" Алексея и Антона Миранчуков.
Сообщается, что питерский клуб готов в зимнее трансферное окно предложить за игроков 33 миллиона евро. Отмечается, что братья Миранчуки по окончании сезона хотят перебраться в один из европейских чемпионатов.
Напомним, что "Зенит" хотел приобрести братьев минувшим летом, однако клубам не удалось согласовать стоимость сделки.
В текущем сезоне Алексей провел 13 матчей, забил 7 голов и отдал один ассист. На счету Антона два забитых мяча и одна голевая передача в 9 играх.
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|Команда
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|2
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|14
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|3
|Ростов
|14
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|4
|Краснодар
|14
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|Спартак Москва
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|7
|Урал
|14
|18
|8
|Крылья Советов
|14
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|9
|Рубин
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|16
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|Арсенал Тула
|14
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|Уфа
|14
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|12
|Оренбург
|14
|15
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|Динамо Москва
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|Сочи
|14
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|Ахмат
|14
|13
|16
|Тамбов
|14
|11