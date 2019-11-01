"Сочи" хочет арендовать хавбека "Зенита"

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"Сочи" хочет арендовать хавбека "Зенита"

Хавбек "Зенита" Матиас Краневиттер может продолжить карьеру в "Сочи".

Сообщается, что "Сочи" планирует арендовать 26-летнего аргентинца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что "Зенит" не будет препятствовать уходу игрока.

Соглашение футболиста с клубом истекает летом 2021 года. В этом сезоне он принял участие в трех матчах.

После 14 туров "Сочи" занимает в РПЛ 14-е место, имея в активе 13 очков.

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