Клопп: "Не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал руководство лиг.

"Футбольная ассоциация Англии и Английская футбольная лига хотят проводить Кубок Англии и Кубок лиги, однако не хотят обсуждать этот вопрос. Еще есть УЕФА, которая придумала Лигу Наций.

А потом все удивляются, почему топ-игроки не тянут играть на высоком уровне на протяжении долгого времени. Кто-то говорит, что нужно иметь в клубе больше футболистов, однако этот спорт для этого не предназначен.

Можно придумать варианты, способные решить эту проблему, однако не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках", - приводит слова Клоппа The Guardian.

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