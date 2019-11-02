Клопп: "Не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках"

1 Теги ливерпульюрген клопп

Клопп: "Не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал руководство лиг.

"Футбольная ассоциация Англии и Английская футбольная лига хотят проводить Кубок Англии и Кубок лиги, однако не хотят обсуждать этот вопрос. Еще есть УЕФА, которая придумала Лигу Наций.

А потом все удивляются, почему топ-игроки не тянут играть на высоком уровне на протяжении долгого времени. Кто-то говорит, что нужно иметь в клубе больше футболистов, однако этот спорт для этого не предназначен.

Можно придумать варианты, способные решить эту проблему, однако не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках", - приводит слова Клоппа The Guardian.

Читайте также: Английская футбольная лига предложила "Ливерпулю" необычное решение проблемы с календарем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Однако,зарплаты футболеров ого-го!Лига Наций - действительно бесполезный турнир!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 1 ноября

Главные новости дня: 1 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов