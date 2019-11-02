Клопп: "Не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал руководство лиг.
"Футбольная ассоциация Англии и Английская футбольная лига хотят проводить Кубок Англии и Кубок лиги, однако не хотят обсуждать этот вопрос. Еще есть УЕФА, которая придумала Лигу Наций.
А потом все удивляются, почему топ-игроки не тянут играть на высоком уровне на протяжении долгого времени. Кто-то говорит, что нужно иметь в клубе больше футболистов, однако этот спорт для этого не предназначен.
Можно придумать варианты, способные решить эту проблему, однако не было ни одного дня, когда ФИФА, УЕФА, АПЛ и другие лиги подумали о футболистах, а не о своих кошельках", - приводит слова Клоппа The Guardian.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|10
|28
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|10
|16
|6
|Кристал Пэлас
|10
|15
|7
|Манчестер Юнайтед
|10
|13
|8
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|9
|Борнмут
|10
|13
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|11
|Тоттенхэм
|10
|12
|12
|Вулверхэмптон
|10
|12
|13
|Бернли
|10
|12
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|15
|Астон Вилла
|10
|11
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|10
|9
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|10
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5