Клопп ответил на недавнее заявление Гвардиолы

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы о нападающем "красных" Садио Мане.

Напомним, что в своем недавнем интервью Гвардиола заявил, что Мане иногда симулирует в матчах.

"Я не уверен в тоне заявления Гвардиолы. Не думаю, что он открыто говорил о Мане или о "Ливерпуле". Я не слышал, чтобы он упоминал Садио. Мане не симулянт. В игре против "Астон Виллы" был момент с падением Мане, однако там был фол", - цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.

После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 6 очков.

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