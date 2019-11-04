Клопп ответил на недавнее заявление Гвардиолы
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп отреагировал на слова Хосепа Гвардиолы о нападающем "красных" Садио Мане.
Напомним, что в своем недавнем интервью Гвардиола заявил, что Мане иногда симулирует в матчах.
"Я не уверен в тоне заявления Гвардиолы. Не думаю, что он открыто говорил о Мане или о "Ливерпуле". Я не слышал, чтобы он упоминал Садио. Мане не симулянт. В игре против "Астон Виллы" был момент с падением Мане, однако там был фол", - цитирует Клоппа журналист Джеймс Пирс.
После 11 туров "Ливерпуль" лидирует в АПЛ, опережая "Манчестер Сити" на 6 очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5