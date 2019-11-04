"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров
Руководство "Баварии" определилось с основными кандидатами на пост тренера команды.
Как сообщает The Guardian, мюнхенский клуб выбирает между Ральфом Рангником, Эриком тен Хагом, Арсеном Венгером и Массимилиано Аллегри.
Напомним, что ранее "Бавария" отправила в отставку Нико Ковача после разгромного поражения от "Айнтрахта" (1:5).
После 10 туров "Бавария" идет в Бундеслиге на четвертом месте, отставая от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" на 4 очка.
Читайте также: СМИ узнали новые детали отставки Ковача с поста главного тренера "Баварии". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Боруссия Менхенгладбах
|10
|22
|2
|Боруссия Дортмунд
|10
|19
|3
|РБ Лейпциг
|10
|18
|4
|Бавария Мюнхен
|10
|18
|5
|Фрайбург
|10
|18
|6
|Шальке
|10
|18
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|10
|17
|8
|Вольфсбург
|10
|17
|9
|Хоффенхайм
|10
|17
|10
|Байер Леверкузен
|10
|15
|11
|Герта
|10
|11
|12
|Вердер Бремен
|10
|11
|13
|Фортуна Дюссельдорф
|10
|10
|14
|Унион Берлин
|10
|10
|15
|Майнц 05
|10
|9
|16
|Аугсбург
|10
|7
|17
|Кельн
|10
|7
|18
|Падерборн
|10
|4