"Бавария" рассматривает кандидатуры четырех тренеров

Руководство "Баварии" определилось с основными кандидатами на пост тренера команды.

Как сообщает The Guardian, мюнхенский клуб выбирает между Ральфом Рангником, Эриком тен Хагом, Арсеном Венгером и Массимилиано Аллегри.

Напомним, что ранее "Бавария" отправила в отставку Нико Ковача после разгромного поражения от "Айнтрахта" (1:5).

После 10 туров "Бавария" идет в Бундеслиге на четвертом месте, отставая от лидирующей менхенгладбахской "Боруссии" на 4 очка.

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