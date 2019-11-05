Сульшер не намерен отпускать Рохо

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Сульшер не намерен отпускать Рохо

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, судя по всему, не покинет клуб в ближайшее время.

Как сообщает The Sun, 29-летний аргентинец собирался сменить клуб в зимнее трансферное окно, но наставник команды Уле Гуннар Сульшер не намерен отпускать игрока.

В этом сезоне Рохо принял участие в 7 матчах "МЮ" во всех турнирах.

Напомним, что летом этого года Рохо был близок к уходу в "Эвертон", однако сделка не состоялась.

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