Сульшер не намерен отпускать Рохо
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маркос Рохо, судя по всему, не покинет клуб в ближайшее время.
Как сообщает The Sun, 29-летний аргентинец собирался сменить клуб в зимнее трансферное окно, но наставник команды Уле Гуннар Сульшер не намерен отпускать игрока.
В этом сезоне Рохо принял участие в 7 матчах "МЮ" во всех турнирах.
Напомним, что летом этого года Рохо был близок к уходу в "Эвертон", однако сделка не состоялась.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|11
|5