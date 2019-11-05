Морьентес оценил перспективы Головина в Европе

Бывший игрок сборной Испании Фернандо Морьентес высказался о перспективах хавбека "Монако" Александра Головина.

"Есть ли у Головина шансы перебраться в топ-клуб? Он уже выступает в суперклубе. Сейчас ему не нужно покидать "Монако", здесь он сможет развить свое мастерство и стать лидером команды. Возможно, через несколько лет он перейдет в большой клуб типа "Реала" или "Баварии", - приводят слова Морьентеса российские СМИ.

Головин выступает за "Монако" с 2018 года. За это время он провел 46 игр, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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