"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов"

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"Спартак" добил играющие в меньшинстве "Крылья Советов"

В 16-м туре РПЛ "Спартак" разобрался с "Крыльями Советов".

Теперь "Спартак" занимает шестое место, а "Крылья Советов" - девятое.

"Спартак" - "Крылья Советов" 2:0

Голы: Понсе, 3 - 1:0, Бакаев (пен), 83 - 2:0

"Спартак": Максименко, Жиго, Гапонов, Джикия, Айртон, Крал, Бакаев (Мирзов, 84), Зобнин, Умяров (Тил, 90), Понсе, Ларссон (Шюррле, 76).

"Крылья Советов": Рыжиков, Полуяхтов, Бурлак, Анюков, Лысцов (Радоньич, 63), Зиньковский, Мияйлович, Кабутов (Терехов, 46), Гацкан, Карпов, Соболев (Гынсарь, 74).

Предупреждения: Бакаев (76), Крал (80).

Удаления: Мияйлович (71), Карпов (82).    

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Ну и судейство,конечно..

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