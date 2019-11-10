"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ

Теги шахтер донецкдинамо киев

"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ

В центральном матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Динамо".

"Горняки" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Киевский клуб идет на четвертой позиции.

"Шахтер" - "Динамо" 1:0

Гол: Кривцов, 18 - 1:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6), Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 32).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60), Шепелев (Гармаш, 65), Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62).

Удаления: Тайсон.  

Читайте также: "Львов" обыграл "Ворсклу", "Десна" и "Мариуполь" потеряли очки в УПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

ЦСКА одержал волевую поду над "Сочи" в РПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 14 40
2 Заря Луганск Заря Луганск 14 28
3 Десна Чернигов Десна Чернигов 14 27
4 Динамо Киев Динамо Киев 14 27
5 Александрия Александрия 13 23
6 Мариуполь Мариуполь 14 17
7 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 13 14
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 14 14
9 Dnipro-1 Dnipro-1 14 12
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 14 11
11 Львов Львов 14 11
12 Ворскла Ворскла 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов