"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ
В центральном матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Динамо".
"Горняки" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Киевский клуб идет на четвертой позиции.
"Шахтер" - "Динамо" 1:0
Гол: Кривцов, 18 - 1:0
"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6), Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 32).
"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60), Шепелев (Гармаш, 65), Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62).
Удаления: Тайсон.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|14
|40
|2
|Заря Луганск
|14
|28
|3
|Десна Чернигов
|14
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|13
|23
|6
|Мариуполь
|14
|17
|7
|Олимпик Донецк
|13
|14
|8
|Колос Ковалёвка
|14
|14
|9
|Dnipro-1
|14
|12
|10
|Карпаты Львов
|14
|11
|11
|Львов
|14
|11
|12
|Ворскла
|14
|8