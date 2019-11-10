"Шахтер" минимально переиграл "Динамо" матче УПЛ

В центральном матче 14-го тура УПЛ "Шахтер" одержал победу над "Динамо".

"Горняки" по-прежнему лидируют в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 12 очков. Киевский клуб идет на четвертой позиции.

"Шахтер" - "Динамо" 1:0

Гол: Кривцов, 18 - 1:0

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос (Майкон, 90+6), Тете (Болбат, 89), Коваленко, Тайсон, Мораес (Дентиньо, 32).

"Динамо": Бущан, Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко (Буяльский, 60), Шепелев (Гармаш, 65), Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 62).

Удаления: Тайсон.

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