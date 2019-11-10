Мората установил рекордную для себя голевую серию

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Мората установил рекордную для себя голевую серию

Форвард "Атлетико" Альваро Мората отметился голом в игре с "Эспаньолом" (3:1).

Отметим, что футболист забивает в пятой игре кряду. Это его лучшая голевая серия в карьере. Ранее он забивал в 4-х играх кряду, выступая за "Реал" в 2016 году.

В текущем сезоне Мората провел 13 матчей, в которых отметился 7 голами и одним ассистом.

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