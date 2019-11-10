Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Ливерпулем" (1:3).

"Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я полон чувства гордости за своих игроков.Нам можно гордиться тем, как противостояли самой сильной команде Европы.

Судейство? Спросите об этом у самих арбитров. Я буду разговаривать о нашей игре, которая была одной из лучших.

Мы выглядели как команда, которая становилась чемпионом два раза кряду. Безусловно, "Ливерпуль" очень хорош, но мы продемонстрировали характер", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

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