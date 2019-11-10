Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"

1 Теги манчестер ситихосеп гвардиолаливерпуль

Гвардиола: "Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола подвел итоги матча с "Ливерпулем" (1:3).

"Сегодня мы показали, почему являемся чемпионами. Я полон чувства гордости за своих игроков.Нам можно гордиться тем, как противостояли самой сильной команде Европы.

Судейство? Спросите об этом у самих арбитров. Я буду разговаривать о нашей игре, которая была одной из лучших.

Мы выглядели как команда, которая становилась чемпионом два раза кряду. Безусловно, "Ливерпуль" очень хорош, но мы продемонстрировали характер", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

Читайте также: "Ливерпуль" уверенно разобрался с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

О,да,такая ваша игра поможет Ливерпулю стать чемпионном

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов