В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился информацией касательно травмы хавбека Гжегожа Крыховяка.

"У Гжегожа выявили сотрясение мозга, однако степень серьезности будет известна в ближайшие дни", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что Крыховяк в первом тайме игры против "Краснодара" столкнулся с Ари. После матча футболиста отвезли в больницу.

Поединок между "Локомотивом" и "Краснодаром" завершился ничьей (1:1).

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