В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился информацией касательно травмы хавбека Гжегожа Крыховяка.
"У Гжегожа выявили сотрясение мозга, однако степень серьезности будет известна в ближайшие дни", - сказал Кикнадзе.
Напомним, что Крыховяк в первом тайме игры против "Краснодара" столкнулся с Ари. После матча футболиста отвезли в больницу.
Поединок между "Локомотивом" и "Краснодаром" завершился ничьей (1:1).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13