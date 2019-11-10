В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка

Теги гжегож крыховяклокомотив москватравмы

В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе поделился информацией касательно травмы хавбека Гжегожа Крыховяка.

"У Гжегожа выявили сотрясение мозга, однако степень серьезности будет известна в ближайшие дни", - сказал Кикнадзе.

Напомним, что Крыховяк в первом тайме игры против "Краснодара" столкнулся с Ари. После матча футболиста отвезли в больницу.

Поединок между "Локомотивом" и "Краснодаром" завершился ничьей (1:1).

Читайте также: "Локомотив" и "Краснодар" поделили очки в матче РПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Фанаты киевского "Динамо" оскорбляли футболистов "Шахтера" на расовой почве

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов