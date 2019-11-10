Гвардиола ответил на вопрос о шансах "Манчестер Сити" на чемпионство

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о шансах на чемпионство.

"Я не знаю остались ли у нас шансы. Я не волшебник и не умею видеть будущее. В следующем матче нам играть с "Челси" и мы сделаем все возможное для победы", - приводит слова Гвардиолы ВВС.

На данный момент "горожане" идут в АПЛ на четвертом месте, отставая от "Ливерпуля" на 9 очков.

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