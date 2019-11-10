Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено"

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Моуринью о чемпионской гонке АПЛ: "На мой взгляд, все уже определено"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью считает, что в текущем сезоне "Ливерпуль" выиграет АПЛ.

Ранее "Ливерпуль" одержал победу над "Манчестер Сити" (3:1).

"Отстающая команда должна верить, что сможет догнать лидера, а лидирующая должна понимать, что еще ничего не решено. На мой взгляд, все уже определено.

Состав "Ливерпуля" выглядит как собранный пазл. Игра команды соответствует качествам своих игроков", - приводит слова Моуринью Sky Sports.

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