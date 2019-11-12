ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне"

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ПСЖ нашел замену Мбаппе в "Барселоне"

ПСЖ готовится к возможному уходу форварда Килиана Мбаппе.

Как сообщает Sport.es со ссылкой на FourFourTwo, парижане хотят подписать на замену Мбаппе нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна. Однако отмечается, что ПСЖ настроен на сохранение Мбаппе в команде.

Напомним, что в услугах Мбаппе заинтересованы "Ливерпуль" и "Реал". "Барселона" приобрела Гризманна минувшим летом за 120 миллионов евро.

В этом сезоне Мбаппе провел 11 игр, в которых отметился 9 голами и 4 ассистами. На счету Гризманна 4 забитых мяча и 4 результативные передачи в 15 матчах.

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