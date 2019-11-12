Экс-президент "Локомотива": "Семак не справляется в "Зените"
Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу Сергея Семака в "Зените".
"Не хочется говорить плохого о Семаке. Он хороший человек, однако, по моему мнению, он не справляется со своей работой. "Зенит" - флагман российского футбола. Мы ждем от клуба положительных результатов на европейской арене. Однако игра "Зенита" в еврокубках ужасна.
В игре против "РБ Лейпцига" мы увидели, что тренерский штаб не может грамотно выстраивать игру в нужные моменты. Начинают говорить, что "РБ Лейпциг" великий клуб, но это европейский середняк", - заявил Наумов.
После 4-х туров ЛЧ "Зенит" идет в группе на третьем месте, отставая от "Лиона" на 3 очка и опережая "Бенфику" на один балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|16
|36
|2
|Локомотив Москва
|16
|31
|3
|Ростов
|16
|30
|4
|ЦСКА Москва
|16
|30
|5
|Краснодар
|16
|30
|6
|Спартак Москва
|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
|19
|8
|Оренбург
|16
|19
|9
|Урал
|16
|19
|10
|Уфа
|16
|18
|11
|Динамо Москва
|16
|18
|12
|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
|16
|17
|14
|Тамбов
|16
|17
|15
|Ахмат
|16
|15
|16
|Сочи
|16
|13