Экс-президент "Локомотива": "Семак не справляется в "Зените"

Экс-президент "Локомотива" Николай Наумов оценил работу Сергея Семака в "Зените".

"Не хочется говорить плохого о Семаке. Он хороший человек, однако, по моему мнению, он не справляется со своей работой. "Зенит" - флагман российского футбола. Мы ждем от клуба положительных результатов на европейской арене. Однако игра "Зенита" в еврокубках ужасна.

В игре против "РБ Лейпцига" мы увидели, что тренерский штаб не может грамотно выстраивать игру в нужные моменты. Начинают говорить, что "РБ Лейпциг" великий клуб, но это европейский середняк", - заявил Наумов.

После 4-х туров ЛЧ "Зенит" идет в группе на третьем месте, отставая от "Лиона" на 3 очка и опережая "Бенфику" на один балл.

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