Роналду занимается в сборной Португалии в общей группе

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Роналду занимается в сборной Португалии в общей группе

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду готовится к предстоящим играм сборной Португалии.

Как сообщает A Bola, португальцы проводили открытую тренировку, на которой Роналду занимался в общей группе без каких-либо ограничений. Ранее наставник "Ювентуса" Маурицио Сарри заменил Роналду в матче с "Миланом", ссылаясь на проблемы игрока с коленом.

Напомним, что 14 ноября Португалия сыграет с Латвией, а 17 ноября - с Люксембургом.

В этом сезоне на счету Роналду 6 голов и 2 ассиста в 14 матчах.

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