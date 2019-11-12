"Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса"

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"Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса"

Хавбек "Ювентуса" Эмре Джан близок к уходу из клуба.

Как сообщает Diario Sport, футболист недоволен, что его не включили в заявку на Лигу Чемпионов и зимой хочет сменить клуб. Отмечается, что подписать 25-летнего немца хотят "Барселона" и ПСЖ. Стоимость трансфера оценивается в 50 миллионов евро.

По сведениям источника, каталонцы ради подписания Джана готовы расстаться с Иваном Ракитичем и Карлесом Аленьей. Однако фаворитом в борьбе считается ПСЖ.

В текущем сезоне Эмре провел 4 матча, однако результативными действиями не отличился.

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