Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам

Теги наполиаурелио де лаурентис

Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис нашел еще один способ наказать футболистов команды.

Как сообщает Inside World Football, в планах главы клуба урезать зарплатную ведомость на 25 процентов из-за неудачного старта команды в сезоне.

Ранее после плохой игры команды Де Лаурентис закрыл футболистов на тренировочной базе.

После 12 туров "Наполи" идет в Серии А на 7-м месте, имея в активе 19 очков.

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