Президент "Наполи" собирается урезать зарплаты игрокам

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис нашел еще один способ наказать футболистов команды.

Как сообщает Inside World Football, в планах главы клуба урезать зарплатную ведомость на 25 процентов из-за неудачного старта команды в сезоне.

Ранее после плохой игры команды Де Лаурентис закрыл футболистов на тренировочной базе.

После 12 туров "Наполи" идет в Серии А на 7-м месте, имея в активе 19 очков.

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