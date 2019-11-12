"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич, скорее всего, покинет клуб предстоящей зимой.

По сведениям Corriere della Sera, "Милан", который ранее проявлял интерес к игроку, отказался от возможного трансфера.

Отметим, что в текущем сезоне 33-летний хорват не принял участия ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что на Манджукича претендуют "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Севилья".

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