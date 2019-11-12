"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"

Теги ювентусмиланмарио манджукич

"Милан" отказался от трансфера нападающего "Ювентуса"

Форвард "Ювентуса" Марио Манджукич, скорее всего, покинет клуб предстоящей зимой.

По сведениям Corriere della Sera, "Милан", который ранее проявлял интерес к игроку, отказался от возможного трансфера.

Отметим, что в текущем сезоне 33-летний хорват не принял участия ни в одном матче.

Ранее сообщалось, что на Манджукича претендуют "Интер", "Манчестер Юнайтед" и "Севилья".

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