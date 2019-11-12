Два клуба АПЛ хотят подписать Мертенса

Форвард "Наполи" Дрис Мертенс может перебраться в АПЛ.

Как сообщает Calciomercato, борьбу за 32-летнего бельгийца ведут "Арсенал" и "Тоттенхэм". Напомним, что Мертенс попал в список игроков, с которыми готов расстаться президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис.

Контракт Мертенса с клубом истекает следующим летом. Его трансферная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

В этом сезоне на счету футболиста 7 забитых мячей и два ассиста в 15 матчах.

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