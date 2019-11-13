Модрич - обладатель награды Golden Foot
Хавбек "Реала" Лука Модрич стал обладателем награды Golden Foot.
Отметим, что при голосовании хорват обошел Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Тиаго Силву, Серхио Рамоса, Уэйна Руни, Серхио Агуэро, Роберта Левандовски, Джорджио Кьеллини и Жерара Пике.
Данную награду вручают игрокам старше 29 лет за их вклад в развитие футбола. Теперь отпечаток ног Модрича будет находится на Аллее чемпионов в Монако.
Напомним, что в прошлом году Модрич выиграл "Золотой мяч", однако не попал в число претендентов на награду в этом году.
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|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
|6