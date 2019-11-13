"Атлетико" нацелился на Кавани

Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в Примеру.

По сведениям AS, над подписанием 32-летнего уругвайца работает "Атлетико". Соглашение игрока с клубом истекает следующим летом и он не собирается его продлевать.

Ранее сообщалось, что после ухода из ПСЖ Кавани предпочитает продолжить карьеру в МЛС.

В этом сезоне на счету Кавани два забитых мяча в 8 матчах.

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