"Атлетико" нацелился на Кавани
Форвард ПСЖ Эдинсон Кавани может перебраться в Примеру.
По сведениям AS, над подписанием 32-летнего уругвайца работает "Атлетико". Соглашение игрока с клубом истекает следующим летом и он не собирается его продлевать.
Ранее сообщалось, что после ухода из ПСЖ Кавани предпочитает продолжить карьеру в МЛС.
В этом сезоне на счету Кавани два забитых мяча в 8 матчах.
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