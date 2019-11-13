Мойсе Кин может вернуться в Италию

Нападающий "Эвертона" Мойсе Кин может вновь оказаться в Италии.

Как сообщает Calciomercato, футболист пока неубедительно выступает АПЛ, поэтому его агент Мино Райола ищет вариант с арендой до конца сезона. Отмечается, что в услугах игрока заинтересован "Милан".

"Эвертон" приобрел Кина этим летом у "Ювентуса" за 27,5 миллиона евро.

В этом сезоне Кин провел 11 игр, в которых отметился одной голевой передачей.

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