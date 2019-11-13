Главные новости дня: 12 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 ноября.
Футболисты сборной России отказались играть в новой форме.
СМИ узнали причину отказа Игоря Акинфеева возвращаться в сборную России.
Курбан Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры.
Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова.
"Сочи" определился с новым тренером.
Вирджил Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку.
Рахима Стерлинга исключили из состава сборной Англии.
В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Криштиану Роналду.
Аурелио Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи".
Лучано Спаллетти может возглавить "Фиорентину".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 12 ноября
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"Барселона" и ПСЖ поспорят за хавбека "Ювентуса"
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Роналду занимается в сборной Португалии в общей группе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7