Главные новости дня: 12 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 ноября.

Футболисты сборной России отказались играть в новой форме.

СМИ узнали причину отказа Игоря Акинфеева возвращаться в сборную России.

Курбан Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры.

Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова.

"Сочи" определился с новым тренером.

Вирджил Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку.

Рахима Стерлинга исключили из состава сборной Англии.

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Криштиану Роналду.

Аурелио Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи".

Лучано Спаллетти может возглавить "Фиорентину".

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