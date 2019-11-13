Главные новости дня: 12 ноября

Теги россиякурбан бердыевигорь акинфееврахим стерлингдинамо москва

Главные новости дня: 12 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 12 ноября.

Футболисты сборной России отказались играть в новой форме.

СМИ узнали причину отказа Игоря Акинфеева возвращаться в сборную России.

Курбан Бердыев задумался о завершении тренерской карьеры.

Руководство "Динамо" усложнило задачу для тренера Новикова.

"Сочи" определился с новым тренером.

Вирджил Ван Дейк - футболист года по версии Goal, Роналду не вошёл в тройку.

Рахима Стерлинга исключили из состава сборной Англии.

В "Ювентусе" вспыхнул конфликт из-за поведения Криштиану Роналду.

Аурелио Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи".

Лучано Спаллетти может возглавить "Фиорентину".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"

Де Лаурентис задумался о продаже "Наполи"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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