Сауль: "Никогда не говорил с Бэйлом о гольфе, только о футболе"

Хавбек "Атлетико" Сауль Ньигес поделился мнением о нападающем "Реала" Гарете Бэйле.

"Гарет отличный парень, мы всегда общаемся на испанском. Он произвел на меня хорошее впечатление при нашей первой встрече. Никогда не говорил с Бэйлом о гольфе, только о футболе", - цитирует Сауля As.

Напомним, что Бэйл желает покинуть клуб из-за плохих отношений с тренером команды Зинедином Зиданом.

В этом сезоне Бэйл провел 7 матчей, забил два гола и отдал два ассиста.

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