"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино
Руководство "Тоттенхэма" готовится к возможному увольнению наставника команды Маурисио Почеттино.
Как сообщает The Telegraph, если аргентинец покинет клуб по ходу сезона, то "шпоры" готовы пригласить на пост Массимилиано Аллегри или Жозе Моуринью, которые находятся без клуба.
Однако если Почеттино уйдет по окончании сезона, то клуб будет выбирать между Эдди Хау ("Борнмут"), Юлианом Нагельсманном ("РБ Лейпциг") и Гаретом Саутгейтом (сборная Англии).
Отмечается, что в случае увольнения "Тоттенхэм" обязан будет выплатить Почеттино 14,5 миллиона евро отступных.
После 12 туров лондонский клуб идет в АПЛ на 14-м месте, имея в активе 14 очков.
Читайте также: СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Главные новости дня: 13 ноября
-
Де Лаурентис определился с суммой, за которую он готов продать "Наполи"
-
Виейра: "Работать в АПЛ - это мечта"
-
Рабинер прояснил ситуацию касательно новой формы сборной России
-
Ибрагимович обратился к болельщикам "Лос-Анджелес Гэлакси"
-
Коновалов о своем рейтинге в игре: "Пора продать себя в "Барселону"
-
Стало известно, кто станет первым соперником "Интер Майами" в дебютном матче в МЛС
-
Тедеско: "Спартак" для России, как "Бавария" для Германии"
-
Ультрас киевского "Динамо" объяснил свое поведение на матче с "Шахтером"
-
"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино
-
Суд отклонил 37-миллионный иск Алдонина к МВД
-
1
Сауль: "Никогда не говорил с Бэйлом о гольфе, только о футболе"
-
"Барселона" обыграла "Картахену" в благотворительном матче
-
Жиру может перейти в "Интер"
-
1
Скаут "Локомотива" рассказал, какую позицию собирается усилить клуб
-
Ультраправая партия Forza Nuova назвала Балотелли африканцем
-
1
"Барселона" определила трех кандидатов на замену Ракитичу
-
Клуб Бекхэма заинтересован в игроке "Реала"
-
1
Санчо назвал своих футбольных кумиров
-
1
Тренер Португалии Сантуш рассказал о состоянии Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7