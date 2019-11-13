"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

Теги тоттенхэмжозе моуриньюмассимилиано аллегригарет саутгейтмаурисио почеттино

"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

Руководство "Тоттенхэма" готовится к возможному увольнению наставника команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, если аргентинец покинет клуб по ходу сезона, то "шпоры" готовы пригласить на пост Массимилиано Аллегри или Жозе Моуринью, которые находятся без клуба.

Однако если Почеттино уйдет по окончании сезона, то клуб будет выбирать между Эдди Хау ("Борнмут"), Юлианом Нагельсманном ("РБ Лейпциг") и Гаретом Саутгейтом (сборная Англии).

Отмечается, что в случае увольнения "Тоттенхэм" обязан будет выплатить Почеттино 14,5 миллиона евро отступных.

После 12 туров лондонский клуб идет в АПЛ на 14-м месте, имея в активе 14 очков.

Читайте также: СМИ узнали дату возможного увольнения Почеттино из "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 13 ноября

Главные новости дня: 13 ноября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов