"Тоттенхэм" определил пять кандидатов на замену Почеттино

Руководство "Тоттенхэма" готовится к возможному увольнению наставника команды Маурисио Почеттино.

Как сообщает The Telegraph, если аргентинец покинет клуб по ходу сезона, то "шпоры" готовы пригласить на пост Массимилиано Аллегри или Жозе Моуринью, которые находятся без клуба.

Однако если Почеттино уйдет по окончании сезона, то клуб будет выбирать между Эдди Хау ("Борнмут"), Юлианом Нагельсманном ("РБ Лейпциг") и Гаретом Саутгейтом (сборная Англии).

Отмечается, что в случае увольнения "Тоттенхэм" обязан будет выплатить Почеттино 14,5 миллиона евро отступных.

После 12 туров лондонский клуб идет в АПЛ на 14-м месте, имея в активе 14 очков.

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