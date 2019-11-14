Глава Ла Лиги Тебас выступает за снижение налогов для футболистов в Испании

Глава Ла Лиги Хавьер Тебас просит правительство Испании снизить налоги для футболистов.

Как сообщает Calcio Finanza, Тебас проведет встречу с правительством, где постарается убедить их снизить налоговую ставку до 25 процентов. Отметим, что сейчас подоходный налог составляет 52 процента.

Отмечается, что действия Тебаса связаны с новыми налоговыми правилами в Серии А, где сейчас берут налог в размере 43 процентов.

Тебас утверждает, что новый налог будет похож на "Закон Бекхэма", который использовался до 2010 года. По этому закону налог составлял 24 процента, а доходы футболистов, которые они получили за пределами страны, налогами не облагались.

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