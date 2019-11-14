Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не подпишет Ибрагимовича
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о дальнейшей карьере Златана Ибрагимовича.
"Если бы он ранее не выступал за "Манчестер Юнайтед", то мы, возможно, подписали бы его. Но у меня даже нет уверенности, что у него есть желание играть за "Ливерпуль".
Мне нравится его карьера, его старания и уверенность. Иногда он бывает не прав, но за ним интересно наблюдать. Надеюсь, что он не завершит карьеру. Мир очень быстро соскучится за ним", - приводит слова Клоппа Goal.com.
Напомним, что ранее "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о скором уходе Ибрагимовича из клуба.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7