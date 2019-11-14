Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не подпишет Ибрагимовича

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп поделился мнением о дальнейшей карьере Златана Ибрагимовича.

"Если бы он ранее не выступал за "Манчестер Юнайтед", то мы, возможно, подписали бы его. Но у меня даже нет уверенности, что у него есть желание играть за "Ливерпуль".

Мне нравится его карьера, его старания и уверенность. Иногда он бывает не прав, но за ним интересно наблюдать. Надеюсь, что он не завершит карьеру. Мир очень быстро соскучится за ним", - приводит слова Клоппа Goal.com.

Напомним, что ранее "Лос-Анджелес Гэлакси" объявил о скором уходе Ибрагимовича из клуба.

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