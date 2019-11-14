Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" потребовал 100 миллионов евро за братьев Миранчуков
Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос о том, что клуб требует за Алексея и Антона Миранчуков 100 миллионов евро.
"Они для нас гораздо дороже. Они бесценны. Их клаусула? Я не могу разглашать детали их контрактов с клубом. Могу вас заверить, что такая сумма не звучала ни в одних переговорах. По крайней мере с моим участием", - заявил Кикнадзе.
Ранее сообщалось, что интерес к братьям Миранчукам проявляет "Ювентус". "Железнодорожники" оценили Алексея в 60 миллионов, а Антона - в 40 миллионов.
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|Команда
|М
|О
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|16
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|Ростов
|16
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|ЦСКА Москва
|16
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|5
|Краснодар
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|16
|21
|7
|Арсенал Тула
|16
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|Оренбург
|16
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|Уфа
|16
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|11
|Динамо Москва
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|Крылья Советов
|16
|18
|13
|Рубин
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|Тамбов
|16
|17
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|16
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|16
|Сочи
|16
|13