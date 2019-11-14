Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" потребовал 100 миллионов евро за братьев Миранчуков

Генеральный директор "Локомотива" Василий Кикнадзе ответил на вопрос о том, что клуб требует за Алексея и Антона Миранчуков 100 миллионов евро.

"Они для нас гораздо дороже. Они бесценны. Их клаусула? Я не могу разглашать детали их контрактов с клубом. Могу вас заверить, что такая сумма не звучала ни в одних переговорах. По крайней мере с моим участием", - заявил Кикнадзе.

Ранее сообщалось, что интерес к братьям Миранчукам проявляет "Ювентус". "Железнодорожники" оценили Алексея в 60 миллионов, а Антона - в 40 миллионов.

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