Джеррард близок к возвращению в АПЛ
Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард в ближайшее время может возглавить клуб АПЛ.
Как сообщает Sky Sports, Джеррард может возглавить "Арсенал", если клуб решится на увольнение Унаи Эмери. Отмечается, что легенда "Ливерпуля" уже дал устное согласие на переход в стан "канониров".
Напомним, что ранее наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп называл Джеррарда своим преемником.
После 12 туров "Арсенал" идет в АПЛ на шестом месте, имея в активе 17 очков.
Читайте также: Джеррард может возглавить турецкий клуб. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020
-
Три основных футболиста "Тоттенхэма" отказались продлевать контракты с клубом
-
Куртуа оценил свое место среди лучших вратарей мира
-
Анри - новый тренер "Монреаль Импакт"
-
Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020
Лента новостей
-
Липпи во второй раз за год покинул сборную Китая
-
Франция стала еще одним участником Евро-2020
-
Товарищеские матчи: Украина вырвала победу над Эстонией, Болгария проиграла Парагваю
-
Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020
-
"Арсенал" может отдать Джаку в аренду
-
Джеррард близок к возвращению в АПЛ
-
"Урал" нацелился на вратаря "Зенита"
-
Кикнадзе прокомментировал информацию о том, что "Локомотив" потребовал 100 миллионов евро за братьев Миранчуков
-
Клопп объяснил, почему "Ливерпуль" не подпишет Ибрагимовича
-
Глава Ла Лиги Тебас выступает за снижение налогов для футболистов в Испании
-
Три основных футболиста "Тоттенхэма" отказались продлевать контракты с клубом
-
Бельерин может покинуть "Арсенал" и перейти в итальянский клуб
-
Сборная России U18 потерпела разгромное поражение от Англии
-
В Минспорта Ростовской области сообщили, сколько денег выделили "Ростову" в 2019 году
-
Гвардиола написал письмо каждому болельщику "Манчестер Сити", поддержавшему клуб в Харькове
-
Пике рассказал о своих доходах
-
Репортер ESPN: "Мбаппе останется в ПСЖ на следующий сезон"
-
"Рубин" хочет переманить полузащитника "Краснодара"
-
1
"Локомотив" назвал "Ювентусу" цену на братьев Миранчуков
-
Евролига пошутила, что Ибрагимович перейдет в баскетбольный клуб, где играет его "двойник"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7