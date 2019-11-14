Джеррард близок к возвращению в АПЛ

Наставник "Рейнджерса" Стивен Джеррард в ближайшее время может возглавить клуб АПЛ.

Как сообщает Sky Sports, Джеррард может возглавить "Арсенал", если клуб решится на увольнение Унаи Эмери. Отмечается, что легенда "Ливерпуля" уже дал устное согласие на переход в стан "канониров".

Напомним, что ранее наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп называл Джеррарда своим преемником.

После 12 туров "Арсенал" идет в АПЛ на шестом месте, имея в активе 17 очков.

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