"Арсенал" может отдать Джаку в аренду

Хавбек "Арсенала" Гранит Джака, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает The Telegraph, 27-летним футболистом интересуется "Ньюкасл". "Сороки" рассматривают вариант с арендой игрока.

Напомним, что ранее Джака повздорил с фанатами клуба и тренером Унаи Эмери, за что был лишен капитанской повязки.

В текущем сезоне Джака провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.

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