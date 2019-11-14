"Арсенал" может отдать Джаку в аренду
Хавбек "Арсенала" Гранит Джака, вероятно, покинет клуб в зимнее трансферное окно.
Как сообщает The Telegraph, 27-летним футболистом интересуется "Ньюкасл". "Сороки" рассматривают вариант с арендой игрока.
Напомним, что ранее Джака повздорил с фанатами клуба и тренером Унаи Эмери, за что был лишен капитанской повязки.
В текущем сезоне Джака провел 10 матчей и отдал одну голевую передачу.
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|Челси
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|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
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|6
|Арсенал Лондон
|12
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|7
|Манчестер Юнайтед
|12
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|Вулверхэмптон
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|Борнмут
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|Бернли
|12
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|Брайтон & Хоув Альбион
|12
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|Кристал Пэлас
|12
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Тоттенхэм
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|Эвертон
|12
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|12
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|Астон Вилла
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