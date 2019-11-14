Франция стала еще одним участником Евро-2020

Теги франция

Франция стала еще одним участником Евро-2020

Сборная Франции также обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

На данный момент французы имеют 19 очков и идут на втором месте в группе Н. Исландия с 16 очками занимает третье место. Если даже Франция потеряет очки в оставшихся матчах, то они пройдут дальше за счет лучших результатов в личных встречах.

Отметим, что Франции осталось провести два матча с Молдовой и Албанией.

Читайте также: Кто выйдет на Евро? Разбираем расклады перед последними турами квалификации Евро 2020. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020

Турция сыграла вничью с Исландией и обеспечила себе выход на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов