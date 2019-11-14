Франция стала еще одним участником Евро-2020

Сборная Франции также обеспечила себе выход в финальную часть Евро-2020.

На данный момент французы имеют 19 очков и идут на втором месте в группе Н. Исландия с 16 очками занимает третье место. Если даже Франция потеряет очки в оставшихся матчах, то они пройдут дальше за счет лучших результатов в личных встречах.

Отметим, что Франции осталось провести два матча с Молдовой и Албанией.

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